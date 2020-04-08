Замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников исключён из партии «Единая Россия».

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — приводятся на сайте партии слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Отмечается, что партия также направила премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову обращение с вопросом о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Как говорится на сайте «Единой России», 5 апреля Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании.

В отношении него был составлен административный материал, который уже направлен в суд.