Овсянников исключён из партии «Единая Россия»

Короткая ссылка
Замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников исключён из партии «Единая Россия».
Овсянников исключён из партии «Единая Россия»
  • © Дмитрий Овсянников
  • Facebook

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — приводятся на сайте партии слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Отмечается, что партия также направила премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову обращение с вопросом о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Как говорится на сайте «Единой России», 5 апреля Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании.

В отношении него был составлен административный материал, который уже направлен в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить