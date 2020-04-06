Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли России проведёт внутреннее расследование по факту инцидента с участием заместителя министра Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил ТАСС.

«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, Овсянников в аэропорту Ижевска прошёл мимо пункта контроля и отказался показывать документы и посадочный талон.

По словам источника, замминистра «начал выражаться нецензурной бранью», когда его попросили показать документы.

«В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»)», — сказал источник.