В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

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В Роструде рассказали об условиях, при которых может быть расторгнут трудовой договор между работодателем и сотрудником.
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.

Также инициировать сокращение сотрудника можно при ликвидации компании или изменениях в штатном расписании — для таких случаев предусмотрен особый порядок расторжения договора.

Отмечается, что прекращение трудовых отношений допускается в случае объявления чрезвычайной ситуации, а также возможно по обоюдному согласию сторон при достижении договорённостей об условиях расторжения договора.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на специалистов сервиса по подбору персонала «Работа.ру», писала, что рост запросов на удалённую работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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