Врач назвала необходимые лекарства для домашней аптечки

Терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко назвала необходимые лекарства для хранения в домашней аптечке.

По словам специалиста, дома всегда должны быть препараты, необходимые для ежедневного лечения хронических заболеваний.

«Желательно, чтобы у вас был запас на два–три месяца именно тех препаратов, которые вы принимаете каждый день. Лучше заранее обсудить со своим врачом, чем заменить препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца в случае его отсутствия в ближайшей аптеке и какие скоропомощные препараты должны быть в вашей аптечке», — пояснила Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik.

Она также напомнила о необходимости иметь дома жаропонижающие, противоаллергические препараты, кожные антисептики для обработки ран, а также бинт, ватные диски и препараты-сорбенты, которые могут использоваться для оказания неотложной помощи в случае возникновения острых ситуаций.

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