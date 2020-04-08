В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
«В Хабаровском крае скончалась 77-летняя пациентка с подтверждённым инфицированием COVID-19. Пациентка была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки (Испания)», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в Алтайском крае подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
Также число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 11.
По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса. 494 человека выздоровели, 58 скончались.