В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Короткая ссылка
В Хабаровском крае зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«В Хабаровском крае скончалась 77-летняя пациентка с подтверждённым инфицированием COVID-19. Пациентка была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки (Испания)», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в Алтайском крае подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.

Также число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 11.

По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса. 494 человека выздоровели, 58 скончались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить