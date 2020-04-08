В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в региональном правительстве.
Среди заболевших есть шестилетний ребёнок.
«Один из ранее поступивших пациентов — пожилой человек. Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Все инфицированные — жители Барнаула», — уточнили там.
Ранее стало известно, что число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 11.
По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса. 494 человека выздоровели, 58 скончались.