В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.

Об этом сообщили в региональном правительстве.

Среди заболевших есть шестилетний ребёнок.

«Один из ранее поступивших пациентов — пожилой человек. Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Все инфицированные — жители Барнаула», — уточнили там.

Ранее стало известно, что число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 11.

По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса. 494 человека выздоровели, 58 скончались.