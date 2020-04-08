Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 11

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил о пяти положительных результатах тестов на коронавирус у жителей региона.
Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 11
  • Reuters

«Из новосибирского «Вектора» пришли подтверждающие результаты пяти сахалинцев. Анализы положительные. Таким образом в регионе зарегистрировано 11 случаев коронавируса, четыре человека уже выписаны после выздоровления», — написал он в Instagram.

Лимаренко отметил, что ситуация находится под контролем.

Губернатор призвал жителей области соблюдать все предписания медиков и властей, от самоизоляции до частого мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

В конце марта на Сахалине медучреждения перевели на особый режим работы.

По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса. 494 человека выздоровели, 58 скончались.

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