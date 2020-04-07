Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней

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Директор ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев в ходе совещания по борьбе с коронавирусом ответил на вопрос российского президента Владимира Путина о том, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России или «пока об этом рано говорить».
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней
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«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдёт инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — отметил он.

Ранее, начиная совещание, глава государства попросил специалистов поделиться мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней. 

В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней, объявленный Путиным в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом. 

Как подчёркивали в Кремле, режим нерабочих дней будет продолжаться, пока сохраняется угроза распространения вируса

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