Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней
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«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдёт инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — отметил он.
Ранее, начиная совещание, глава государства попросил специалистов поделиться мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней.
В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней, объявленный Путиным в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.
Как подчёркивали в Кремле, режим нерабочих дней будет продолжаться, пока сохраняется угроза распространения вируса.