Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней

Директор ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев в ходе совещания по борьбе с коронавирусом ответил на вопрос российского президента Владимира Путина о том, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России или «пока об этом рано говорить».

«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдёт инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — отметил он.

Ранее, начиная совещание, глава государства попросил специалистов поделиться мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней.

В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней, объявленный Путиным в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.

Как подчёркивали в Кремле, режим нерабочих дней будет продолжаться, пока сохраняется угроза распространения вируса.