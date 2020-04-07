Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом попросил специалистов поделиться мнением относительно того, возможно ли сократить количество нерабочих дней в России.

«Насколько мы действуем правильно с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег, которые сейчас будут выступать», — сказал он.

Как отметил президент, важно услышать мнения специалистов.

«Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — поинтересовался Путин.

2 апреля президент, обращаясь к гражданам, объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней. Позднее им был подписан соответствующий указ.

Путин отмечал, что подобные меры нужны для сдерживания распространения COVID-19.