Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней

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RT
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом попросил специалистов поделиться мнением относительно того, возможно ли сократить количество нерабочих дней в России.
Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней
  • РИА Новости

«Насколько мы действуем правильно с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег, которые сейчас будут выступать», — сказал он.

Как отметил президент, важно услышать мнения специалистов.

«Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — поинтересовался Путин.

2 апреля президент, обращаясь к гражданам, объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней. Позднее им был подписан соответствующий указ

Путин отмечал, что подобные меры нужны для сдерживания распространения COVID-19.

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