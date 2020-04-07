В Москве провели 230 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

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На 6 апреля в Москве было проведено 230 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 06.04.2020 проведено 230 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Обследования на предмет наличия COVID-19 в Москве организованы на базе четырёх лабораторий Роспотребнадзора и девяти лабораторий Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее власти Москвы сообщили, что около 1700 человек в столице проходят лечение от COVID-19 на дому.

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