В Москве провели 230 тысяч лабораторных исследований на коронавирус
«По состоянию на 06.04.2020 проведено 230 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.
Обследования на предмет наличия COVID-19 в Москве организованы на базе четырёх лабораторий Роспотребнадзора и девяти лабораторий Департамента здравоохранения Москвы.
Ранее власти Москвы сообщили, что около 1700 человек в столице проходят лечение от COVID-19 на дому.