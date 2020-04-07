В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
- РИА Новости
«Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной, комфортной обстановке», — приводит её слова Интерфакс.
Она отметила, что врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентами.
«С момента запуска проекта медики провели более 7 тыс. удалённых консультаций», — сообщила Ракова.
Ранее число заразившихся COVID-19 в Москве превысило 5 тыс.
Согласно информации на 7 апреля, всего в России зарегистрировано 7497 случаев заболевания вирусом, 494 человека выздоровели, 58 — умерли.