В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

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Около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
  • РИА Новости

«Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной, комфортной обстановке», — приводит её слова Интерфакс.

Она отметила, что врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентами.

«С момента запуска проекта медики провели более 7 тыс. удалённых консультаций», — сообщила Ракова.

Ранее число заразившихся COVID-19 в Москве превысило 5 тыс.

Согласно информации на 7 апреля, всего в России зарегистрировано 7497 случаев заболевания вирусом, 494 человека выздоровели, 58 — умерли. 

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