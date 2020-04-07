В Москве число заражённых коронавирусом превысило пять тысяч

Число заразившихся за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Москве составило 697, всего в столице 5181 заражённый.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 69 новых случаев, в Подмосковье — 67.

Всего в России за сутки выявлено 1154 случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор сообщал, что в России проведено почти 800 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.