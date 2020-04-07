Медведев призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
«Ситуация в регионах разная, и, конечно, все мы надеемся на лучшее развитие событий, но события могут развиваться по-разному», — цитирует РИА Новости Медведева.
Он уточнил, что необходимо всегда готовиться к более негативному сценарию развития событий.
«Мы взрослые люди, это понимаем и видим, что в мире происходит... Надо готовиться всегда к более сложному развитию событий», — добавил Медведев.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 за последние сутки в Москве составило 697.