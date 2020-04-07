В Госдуме прокомментировали данные о разнице зарплат мужчин и женщин

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва прокомментировала данные о разнице зарплат мужчин и женщин.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что эта проблема будет решена после окончания пандемии коронавируса.

«Всё наладится, мы эту тему всегда поднимаем, и я в выступлениях всегда говорю, что за один и тот же труд мужчины и женщины в некоторых сферах получают разные зарплаты, этого быть не должно. И я думаю, всё исправится, потому что правительство об этом тоже знает и само об этом говорит», — подчеркнула парламентарий.

Ранее RT составил рейтинг сфер деятельности в России, где зафиксирована наибольшая и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин.

Отмечается, что максимальный разрыв между зарплатами зафиксирован среди специалистов в области информации и связи, где мужчины зарабатывают на 31,8% больше, чем женщины.

Ранее, как сообщал телеканал «360», заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.