В Госдуме прокомментировали данные о разнице зарплат мужчин и женщин

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва прокомментировала данные о разнице зарплат мужчин и женщин.
В Госдуме прокомментировали данные о разнице зарплат мужчин и женщин
  • АГН «Москва»

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что эта проблема будет решена после окончания пандемии коронавируса.

«Всё наладится, мы эту тему всегда поднимаем, и я в выступлениях всегда говорю, что за один и тот же труд мужчины и женщины в некоторых сферах получают разные зарплаты, этого быть не должно. И я думаю, всё исправится, потому что правительство об этом тоже знает и само об этом говорит», — подчеркнула парламентарий.

Ранее RT составил рейтинг сфер деятельности в России, где зафиксирована наибольшая и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин.

Отмечается, что максимальный разрыв между зарплатами зафиксирован среди специалистов в области информации и связи, где мужчины зарабатывают на 31,8% больше, чем женщины. 

Ранее, как сообщал телеканал «360», заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить