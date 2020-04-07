Названы рабочие сферы с самой заметной гендерной разницей в зарплатах

На основании данных Росстата RT составил рейтинг сфер деятельности в России, где зафиксирована наибольшая и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин.

Максимальный разрыв между зарплатами мужчин и женщин зафиксирован среди специалистов в области информации и связи, где мужчины зарабатывают на 31,8% больше, чем женщины.

Среди работников профессиональной, научной и технической деятельности разрыв составляет 29%.

Также заметная разница между зарплатами мужчин и женщин отмечается в сфере транспортировки и хранения (25,9%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (24,1%).

Минимальный разрыв между зарплатами мужчин и женщин Росстат фиксирует в сфере образования — там зарплата сотрудников мужского пола выше на 4,8%, а также в области здравоохранения и социальных услуг (11,7%).

Далее идут строительство (разрыв — 13%), сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (13,7%), область обеспечения электрической энергией, газом, кондиционирование воздуха (13,8%).

Данные приведены по результатам выборочных исследований Росстата за октябрь 2019 и 2017 годов.

С 2017 года гендерный разрыв зарплат в России сократился на 0,4%. В среднем, по данным за октябрь 2019 года, зарплата женщин составляла 37,8 тыс. рублей, мужчин — 52,5 тыс. рублей.

По словам заместителя генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александра Ветеркова, опросы населения показывают, что среди претендующих на одни и те же должности зарплатный запрос у женщин на 15—23% меньше, чем у мужчин, в зависимости от региона.

«В целом, без разбивки по профессиям, совокупный уровень зарплат у мужчин выше. Причин две: первая — количество мужчин на руководящих должностях больше. Вторая — есть сферы, такие как добывающая промышленность, с достаточно высокими уровнями дохода, но в силу физической сложности там в основном работают мужчины», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Ранее опубликованные результаты опроса показали, что больше половины (60%) респондентов считают, что для развития карьеры пол не имеет значения.

32% опрошенных отметили, что женщинам достигать карьерных высот гораздо сложнее, в то же время в отношении мужчин так думают только 8% респондентов.