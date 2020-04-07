В Госдуме прокомментировали ситуацию с ЕГЭ на фоне пандемии коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас Единый государственный экзамен отодвинут на две недели. И поскольку нигде карантинные меры не длились один месяц, то вполне вероятно, что ЕГЭ придётся отодвинуть на июль или август. У нас есть варианты — смириться с такой передвижкой или отменить экзамены. В связи с этим предложили не проводить ЕГЭ в этом году», — сказал он в беседе с Gorod55.ru.

Как отметил депутат, если передвинуть экзамен на июль или август, то учителей лишат отпуска, а школьников — каникул.

По словам Смолина, оценивать можно по итогам учебных и внеучебных достижений за 9, 10 и 11-е классы, а для инвалидов, детей-сирот и победителей олимпиад нужно сохранить действующий порядок льгот.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.

«В будущем возможны изменения этого, скажем так, формата по проверке знаний школьников. В отдалённом будущем», — отметил сенатор.

Он напомнил, что определение сроков проведения ЕГЭ — прерогатива Минпросвещения.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с проведением ЕГЭ и ОГЭ в связи с распространением коронавирусной инфекции.