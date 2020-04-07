Глава Минпросвещения прокомментировал ситуацию с ЕГЭ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с проведением ЕГЭ и ОГЭ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Что касается экзаменов, то на сегодняшний день пока нет решения по повторному переносу Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил, что предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.