Глава Минпросвещения прокомментировал ситуацию с ЕГЭ

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с проведением ЕГЭ и ОГЭ в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Глава Минпросвещения прокомментировал ситуацию с ЕГЭ
  • РИА Новости

«Что касается экзаменов, то на сегодняшний день пока нет решения по повторному переносу Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил, что предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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