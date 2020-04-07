В РАН прокомментировали список невостребованных профессий на фоне коронавируса

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Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников прокомментировал список самых невостребованных профессий в России на фоне пандемии коронавируса.
В РАН прокомментировали список невостребованных профессий на фоне коронавируса
  • Pixabay

В беседе с НСН он отметил, что с такой ситуацией рынок услуг столкнулся впервые.

«При прежних кризисах они страдали меньше других. До этого в сложных экономических ситуациях больше страдали работники, так скажем, материального производства», — напомнил эксперт.

Как отметил Капелюшников, сейчас ситуация специфическая, от неё больше страдают специфические отрасли.

По его мнению, минимизировать потери спроса невозможно, можно только компенсировать вероятные потери в заработках.

По данным сервиса поиска работы Worki, спрос на вакансии официантов за последние три недели снизился в десять раз. В марте наблюдалось сокращение числа вакансий и в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Схожие данные представили и в компании HeadHunter. Наименее востребованными на рынке являются профессии официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

«Невские новости» сообщали, что аналитики сервиса «Работа.ру» заявили о росте спроса на курьеров в Санкт-Петербурге в марте — число вакансий выросло на 20%.

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