В Родительском комитете оценили идею продлить учебный год для 11-х классов

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Анна Лушникова
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала возможность продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.
В Родительском комитете оценили идею продлить учебный год для 11-х классов
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«Родители с тревогой и страхом ждут любых новостей о том, что режим самоизоляции будет продлён. Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией», — сказала она.

По словам Волынец, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией образовательный процесс сбился, и переход на удалённое обучение может привести к снижению результатов ЕГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

Он добавил, что сдача Единого государственного экзамена в таком случае будет проходить после 8 июня.

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