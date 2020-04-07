В Родительском комитете оценили идею продлить учебный год для 11-х классов

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала возможность продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

«Родители с тревогой и страхом ждут любых новостей о том, что режим самоизоляции будет продлён. Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией», — сказала она.

По словам Волынец, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией образовательный процесс сбился, и переход на удалённое обучение может привести к снижению результатов ЕГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

Он добавил, что сдача Единого государственного экзамена в таком случае будет проходить после 8 июня.