Среди новых заражённых коронавирусом в Подмосковье двое младенцев

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Среди 67 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области двое младенцев.
Среди новых заражённых коронавирусом в Подмосковье двое младенцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что среди 67 новых случаев заражения COVID-19 заболевание зафиксировано у трёх детей, двое из которых — младенцы.

Уточняется, что всего в регионе — 454 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки скончались пять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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