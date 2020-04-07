Среди новых заражённых коронавирусом в Подмосковье двое младенцев

Среди 67 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области двое младенцев.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что среди 67 новых случаев заражения COVID-19 заболевание зафиксировано у трёх детей, двое из которых — младенцы.

Уточняется, что всего в регионе — 454 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки скончались пять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.