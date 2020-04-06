В Подмосковье за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом

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В Московской области скончались пять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении регионального оперативного штаба.
В Подмосковье за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«За последние сутки скончались пять пациентов с подтверждённым коронавирусом. Всего умерли восемь человек», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Там отметили, что в Подмосковье за сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, общее число зафиксированных в регионе случаев — 387.

По данным на 6 апреля, за сутки в России выявлено 954 новых случая заражения COVID-19, общее число по стране достигло 6343.

Новые случаи были зарегистрированы в 49 российских регионах, больше всего в Москве (591) и Подмосковье (82).  

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