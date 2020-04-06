Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

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В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
  • РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Отмечается, что из 954 новых случаев заражения большинство зарегистрировано в Москве — 591 и Подмосковье — 82.

Также диагнозы поставлены в Санкт-Петербурге (35), Республике Коми (31), Татарстане (16), Краснодарском крае (11).

По десять случаев заболевания выявлено в Ивановской, Тульской и Вологодской областях, по девять — в Воронежской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и Марий Эл, по восемь в Липецкой и Тамбовской областях, а также Бурятии.   

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343.

6 апреля стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус.

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