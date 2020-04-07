Общественники оценили предложение отменить ЕГЭ в 2020 году

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала RT предложение отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Конечно, эта инициатива не пойдёт во вред учащимся. Многие родители считают, что ЕГЭ — излишняя переподготовка... Сейчас в стране сложилась такая ситуация, что к экзамену детей не подготовили», — считает она.

По словам Летковой, после отмены занятий в школах предполагалось, что «дети сами будут всё учить, но не каждый ребёнок на такое способен, это специфическая деятельность».

«Неправильно портить теперь детям жизнь из-за ситуации в мире. Правда, я оцениваю эту инициативу, как маловероятную. Тем не менее многие родители это предлагают», — заключила эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.