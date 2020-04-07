Общественники оценили предложение отменить ЕГЭ в 2020 году

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала RT предложение отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общественники оценили предложение отменить ЕГЭ в 2020 году
  • © РИА Новости

«Конечно, эта инициатива не пойдёт во вред учащимся. Многие родители считают, что ЕГЭ — излишняя переподготовка... Сейчас в стране сложилась такая ситуация, что к экзамену детей не подготовили», — считает она.

По словам Летковой, после отмены занятий в школах предполагалось, что «дети сами будут всё учить, но не каждый ребёнок на такое способен, это специфическая деятельность».

«Неправильно портить теперь детям жизнь из-за ситуации в мире. Правда, я оцениваю эту инициативу, как маловероятную. Тем не менее многие родители это предлагают», — заключила эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить