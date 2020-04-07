Учителя назвали основные трудности при переходе на дистанционную работу

Около 80% опрошенных учителей в России столкнулись с техническими проблемами при переходе на дистанционный режим работы. Об этом свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.

«Результаты опроса показали, что 80% респондентов столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение. Наиболее распространёнными трудностями педагоги назвали нехватку у детей компьютеров и мобильных устройств, технические проблемы в школах и отсутствие опыта работы в интернете», — приводит РИА Новости текст исследования.

В опросе приняли участие 29 тыс. российских учителей. Их также просили оценить по пятибалльной шкале готовность школ, преподавателей и учеников к занятиям в дистанционном формате.

В среднем учителя и школы получили 2,78 балла, а ученики — 2,46.

Ранее опрос показал отношение россиян к дистанционному обучению школьников.

Так, почти половина обучающихся в школах считают онлайн-обучение каникулами, а 67% опрошенных детей мечтают поскорее вернуться к привычному режиму.