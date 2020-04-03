Опрос показал отношение россиян к дистанционному обучению школьников

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Специалисты образовательной компании Maximum Education провели опрос, в рамках которого выяснили отношение учителей, школьников и их родителей к переходу на дистанционное обучение.
Опрос показал отношение россиян к дистанционному обучению школьников
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, 49% школьников считают онлайн-обучение каникулами, а 67% опрошенных детей мечтают поскорее вернуться к привычному режиму.

При этом 90% учителей, 62% учащихся и 56% их семей полагают, что дистанционные занятия не могут заменить уроки, проводимые в школах.

62% школьников, которые ранее не занимались онлайн, считают, что переход на дистанционный формат обучения негативно сказывается на учёбе.

21% учеников считают, что эффективность занятий повысилась, а 15% опрошенных не заметили разницы между занятиями в классе и онлайн-уроками.

Из тех, кто и ранее сталкивался с дистанционным обучением, 50% не видят разницы между очными и онлайн-уроками, 34% считают, что заниматься стало сложнее, и 14% заявили, что дистанционная учёба даётся им проще. 

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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