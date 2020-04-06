В Госдуме оценили ситуацию с переходом школ на дистанционное обучение

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Участник совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константин Деревянко прокомментировал ситуацию с переходом российских школ на систему дистанционного обучения.
В Госдуме оценили ситуацию с переходом школ на дистанционное обучение
  • РИА Новости

«Ситуация, с которой сейчас столкнулись российские учебные заведения, относится к разряду форс-мажорных. Единой цифровой платформы для удалённого образования, которая была бы протестирована с учётом пиковых нагрузок посещений, в России не существует. Впрочем, ничего подобного нет ни в одной стране мира. Сейчас мы видим огромные нагрузки на ресурсы — даже если выдерживают сети, обрушиваются сервера сайтов», — отметил Деревянко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вся система требует настройки, на которую нужно время.

«Моё личное мнение — ни за неделю, ни даже за месяц этой цели достичь не удастся, вряд ли мы выстроим её до конца учебного года», — добавил парламентарий.

Он уточнил, что для этого будут приложены все возможные усилия.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты образовательной компании Maximum Education провели опрос, в рамках которого выяснили отношение учителей, школьников и их родителей к переходу на дистанционное обучение.

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