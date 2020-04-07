В Приморье от коронавируса скончался второй пациент
- АГН «Москва»
«Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае. Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина после возвращения находился под наблюдением врачей в инфекционном госпитале. Течение болезни усугубилось развившейся пневмонией.
Ранее стало известно о смерти в Москве двух пациентов с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.