В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в больнице Коми
- РИА Новости
«Были нарушены эпидемические мероприятия, эти нарушения были зафиксированы, и сейчас проводятся мероприятия по их устранению», — цитирует его в эфире «Россия 1» РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал о состоянии заражённых коронавирусом пациентов Эжвинской городской больницы.
В больнице Сыктывкара зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом у пациентов. Учреждение закрыли на 14-дневный карантин.
Следственный комитет организовал проверку по факту массового заражения коронавирусной инфекцией в больнице.