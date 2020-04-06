В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в больнице Коми

Заместитель главы Минздрава России Евгений Камкин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице в Коми, где произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Были нарушены эпидемические мероприятия, эти нарушения были зафиксированы, и сейчас проводятся мероприятия по их устранению», — цитирует его в эфире «Россия 1» РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал о состоянии заражённых коронавирусом пациентов Эжвинской городской больницы.

В больнице Сыктывкара зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом у пациентов. Учреждение закрыли на 14-дневный карантин.

Следственный комитет организовал проверку по факту массового заражения коронавирусной инфекцией в больнице.