Глава Минздрава Коми рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал о состоянии пациентов городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В настоящее время в Эжвинской городской больнице находится 261 пациент. Из них 47 пациентов больны коронавирусной инфекцией в основном лёгкой или средней степени тяжести, пять человек лежат в реанимационном отделении», — приводит ТАСС его слова.

Березин заявил, что врачи предпринимают меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

«Заражённые пациенты выделены в отдельные изоляторы, всем назначено необходимое лечение. Остальным пациентам больницы предоставляется профилактическое лечение», — сказал глава регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Эжвинской больнице в Коми возросло до 55.