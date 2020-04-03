Глава Минздрава Коми рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом

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Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал о состоянии пациентов городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Минздрава Коми рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«В настоящее время в Эжвинской городской больнице находится 261 пациент. Из них 47 пациентов больны коронавирусной инфекцией в основном лёгкой или средней степени тяжести, пять человек лежат в реанимационном отделении», — приводит ТАСС его слова.

Березин заявил, что врачи предпринимают меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

«Заражённые пациенты выделены в отдельные изоляторы, всем назначено необходимое лечение. Остальным пациентам больницы предоставляется профилактическое лечение», — сказал глава регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Эжвинской больнице в Коми возросло до 55.

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