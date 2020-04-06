Врач прокомментировала тестирование на коронавирус на дому

Врач высшей категории Лариса Алексеева прокомментировала тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.

«Такой тест будет полезен любому россиянину, и он будет пользоваться повышенным спросом», — заявила она в беседе с ФАН.

Как считает Алексеева, пройти исследование захотят люди, которые действительно не желают кого-то заразить, которые сидят на карантине, особенно вынужденные постоянно выходить из дома по работе.

По её мнению, тест-система потребуется не только молодым, но и гражданам старше 65 лет, однако им такие тесты желательно выдавать бесплатно по ОМС.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил тестирование на коронавирус на дому.