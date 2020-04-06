В Госдуме прокомментировали начало тестирования на коронавирус на дому

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поддержал тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
В Госдуме прокомментировали начало тестирования на коронавирус на дому
  • РИА Новости

«Необходимость обследования широких масс населения и получения объективной информации об индексе инфицированных является для эпидемиологии чрезвычайно важным индикатором благополучия / неблагополучия эпидемиологической ситуации. Те методики, которые предлагают, вероятно, являются очень эффективными для скрининговых, для первичных исследований», — сказал депутат.

По мнению Говорина, предложение Роспотребнадзора «очень разумно».

«Потому что наша задача — выявить людей, которые не имеют клинических симптомов болезни, но являются носителями. Поэтому это очень правильный подход, когда желающие могут дома обследоваться… Когда есть возможность делать это на дому, тем более быстро получать после этого результат, это здорово. Это новая технология, которая поможет получить более объективную картину», — уверен он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому, процедура осуществляется на коммерческой основе.

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