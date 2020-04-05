В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

Короткая ссылка
Специалисты провели более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в России, об этом говорится в бюллетене Роспотребнадзора.
В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей,  прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в российских субъектах обсеспечены тест-системами для выявления нового коронавируса, которые были разработы научным центром «Вектор».

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России каждые сутки проводятся 34—37 тыс. тестов на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить