В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
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- РИА Новости
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в российских субъектах обсеспечены тест-системами для выявления нового коронавируса, которые были разработы научным центром «Вектор».
Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России каждые сутки проводятся 34—37 тыс. тестов на коронавирус.