В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

Специалисты провели более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в России, об этом говорится в бюллетене Роспотребнадзора.

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в российских субъектах обсеспечены тест-системами для выявления нового коронавируса, которые были разработы научным центром «Вектор».

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России каждые сутки проводятся 34—37 тыс. тестов на коронавирус.