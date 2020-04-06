Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.
«С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты... используют высокочувствительную тест-систему», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что тестирование проводится на дому практически бесконтактным способом.
«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование», — поясняется в сообщении.
Результат тестирования придёт на электронную почту в течение одного-двух дней.
31 марта сообщалось, что в России представили высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции.