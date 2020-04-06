В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

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В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
  • © РИА Новости

Об этом говорится на сайте правительства Приморья.

«С 7 апреля в Приморском крае начнёт действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск — это смс, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идёт о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и так далее, которые продолжат трудиться, несмотря на объявление апреля нерабочим месяцем.

Ранее в Краснодарском крае продлили режим карантина.

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значительное число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.

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