В Краснодарском крае продлили режим карантина
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- РИА Новости
Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.
«После всестороннего и глубокого анализа дальнейших мер по предотвращению распространения вируса по территории края... У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля», — сказал он.
Кондратьев поблагодарил всех, кто ответственно отнёсся к сложившейся ситуации, и отметил сложное положение региональных предпринимателей.
«Уже завтра в рамках реализации моего поручения будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса», — добавил губернатор.
Вместе с этим глава региона отметил, что предстоящая неделя будет непростой.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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