В Краснодарском крае продлили режим карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении режима карантинных мер в регионе до 12 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.

«После всестороннего и глубокого анализа дальнейших мер по предотвращению распространения вируса по территории края... У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля», — сказал он.

Кондратьев поблагодарил всех, кто ответственно отнёсся к сложившейся ситуации, и отметил сложное положение региональных предпринимателей.

«Уже завтра в рамках реализации моего поручения будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса», — добавил губернатор.

Вместе с этим глава региона отметил, что предстоящая неделя будет непростой.

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