В Краснодарском крае продлили режим карантина

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении режима карантинных мер в регионе до 12 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Краснодарском крае продлили режим карантина
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.

«После всестороннего и глубокого анализа дальнейших мер по предотвращению распространения вируса по территории края... У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля», — сказал он.

Кондратьев поблагодарил всех, кто ответственно отнёсся к сложившейся ситуации, и отметил сложное положение региональных предпринимателей.

«Уже завтра в рамках реализации моего поручения будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса», — добавил губернатор.

Вместе с этим глава региона отметил, что предстоящая неделя будет непростой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить