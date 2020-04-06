В оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Мурманской области

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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 18 человек в Мурманской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«По состоянию на 23:00 5 апреля в Мурманской области подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы, 17 человек госпитализированы с COVID-19 (в том числе один несовершеннолетний)», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Кроме того, у 51 пациента предварительно положительный результат на коронавирус. Ещё 89 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям.

Ранее стало известно, что часть корпуса Апатитско-Кировской городской больницы под Мурманском закрыли после выявления коронавирусной инфекции у трёх медицинских работников.




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