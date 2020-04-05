В Госдуме прокомментировали стрельбу в Елатьме

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT стрельбу в посёлке Елатьма Рязанской области, в ходе которой погибли пять человек.

«Комментировать очень тяжело, это абсолютная трагедия», — сказал депутат.

По его словам, в настоящее время речь идёт о том, чтобы следствие «достаточно грамотно и всеобъемлюще расследовало это дело».

Парламентарий отметил, что для недопущения подобных случаев в будущем важно «сделать упор на контроле за теми, кто получил разрешение на оружие».

«Закон есть, есть те, кто должен следить за людьми с оружием, есть участковый… Здесь, мне кажется, речь будет идти не о том, чтобы что-то ужесточить, например, или (ввести. — RT) новые меры в этой части. Мне кажется, что если что-то менять, то в части того, как отслеживать людей с этим оружием. Поэтому тут надо всё искать в плоскости выполнения уже существующих норм, законов», — заключил он.

Ранее СК опубликовал видео следственных действий с места убийства.

Стрельба произошла вечером 4 апреля в посёлке Елатьма (Рязанская область).

По версии следствия, мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина вышел в подъезд с ружьём и открыл стрельбу по четырём мужчинам и женщине. Все они скончались на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.