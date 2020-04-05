Житель Елатьмы поделился мнением о подозреваемом в убийстве пяти человек

Житель посёлка Елатьма Касимовского района Рязанской области поделился в беседе с RT мнением о местном жителе, который был задержан по подозрению в убийстве пяти человек.

Мужчина назвал задержанного «очень конфликтным» человеком.

«Я работал автоинструктором, у меня была своя группа (в социальных сетях. — RT), он там начал делать замечания, я ответил, он неадекватно, резко ответил… Он ко всему цеплялся. Всё его бесило, всё не так. Администрация не так работает — вообще всё», — пояснил он RT.

Он также рассказал, что у задержанного был свой канал, где тот снимал различные видео.

«Там такие вещи он записывал: замерял радиацию, ходил по посёлку, говорил, вот, нас травят», — отметил собеседник.

Местный житель добавил, что знал всех погибших.

«С двумя дружил довольно близко. Смысл в чём: ребята не то быдло, которое пьянствует. Ребята приличные, работали кто менеджером, кто кем. Нормальные, благополучные ребята. Они там не живут, они такси стояли ждали», — сказал он.

Ранее вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков провёл оперативное совещание в Елатьме.

Стрельба произошла вечером 4 апреля в посёлке Елатьма (Рязанская область). По версии следствия, мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина вышел в подъезд с ружьём и открыл стрельбу по четырём мужчинам и женщине. Все они погибли на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан.