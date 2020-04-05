Власти рассказали о характеристике подозреваемого в стрельбе в Елатьме

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Подозреваемый в расстреле пятерых человек в Рязанской области ранее не был замечен в противоправных действиях, рассказал глава администрации Елатомского городского поселения Григорий Данилов.
Власти рассказали о характеристике подозреваемого в стрельбе в Елатьме
  • © СК РФ

«Ни в чём противоправном замечен не был, характеризовать его отрицательно как-то тоже администрация не может. Он характеризуется нейтрально, скорее», — сказал он ТАСС.

Ранее СК опубликовал видео следственных действий с места убийства.

Стрельба произошла вечером 4 апреля в посёлке Елатьма (Рязанская область).

По версии следствия, мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина вышел в подъезд с ружьём и открыл стрельбу по четырём мужчинам и женщине. Все они скончались на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан.

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