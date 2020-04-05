В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.

«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек», — говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что все зарегистрированные случаи заражения COVID-19 обрабатываются по алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.

По его словам, власти столицы зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.