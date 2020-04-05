В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом
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- РИА Новости
«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек», — говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что все зарегистрированные случаи заражения COVID-19 обрабатываются по алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
По его словам, власти столицы зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.