Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу
  • © РИА Новости

«Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска в силу того, что высокое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что множество людей находятся в стационарах, в больницах.

«Поэтому мы принимаем максимально жёсткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — добавил мэр.

Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.

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