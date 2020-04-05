Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.

«Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска в силу того, что высокое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что множество людей находятся в стационарах, в больницах.

«Поэтому мы принимаем максимально жёсткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — добавил мэр.

Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.