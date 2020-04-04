Два пациента c коронавирусом скончались в Москве

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Московский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил о смерти двух пациентов с положительными тестами на коронавирус.
Два пациента c коронавирусом скончались в Москве
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.

«В Москве скончались два пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов — 58 и 70 лет», — указали в штабе.

Отмечается, что скончавшиеся имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет.

Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.

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