Два пациента c коронавирусом скончались в Москве

Московский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил о смерти двух пациентов с положительными тестами на коронавирус.

АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба. «В Москве скончались два пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов — 58 и 70 лет», — указали в штабе. Отмечается, что скончавшиеся имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.