Два пациента c коронавирусом скончались в Москве
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.
«В Москве скончались два пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов — 58 и 70 лет», — указали в штабе.
Отмечается, что скончавшиеся имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет.
Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.