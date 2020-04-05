В Москве зарезервировали максимум больниц под борьбу с коронавирусом
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«Мы приняли решение о мобилизации максимального количества больниц для борьбы с коронавирусом. Максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что речь идёт о почти 20 тыс. коек в региональных, федеральных и частных клиниках.
Также Собянин заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.