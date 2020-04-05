В Москве зарезервировали максимум больниц под борьбу с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что власти столицы зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве зарезервировали максимум больниц под борьбу с коронавирусом
  • © РИА Новости

«Мы приняли решение о мобилизации максимального количества больниц для борьбы с коронавирусом. Максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что речь идёт о почти 20 тыс. коек в региональных, федеральных и частных клиниках.

Также Собянин заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.

Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.

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