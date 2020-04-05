Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как медработники учреждения были удивлены возрастом первых пациентов, заражённых коронавирусом.
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал Проценко в фильме журналиста Антона Красовского о врачах, работающих в 40-й московской больнице в Коммунарке.

Все заболевшие оказались младше, чем прогнозные, подтвердил главврач.

В фильме показывается работа медиков, многие из которых в настоящий момент, по сути, живут в больнице, так как не успевают ездить домой между сменами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.

По его словам, власти столицы зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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