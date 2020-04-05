Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 26 человек (на ИВЛ — девять пациентов).
За сутки в больницу поступили 28 пациентов, выписаны два, уточнил главврач.
Ранее генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова доктор медицинских наук Олег Карпов рассказал о состоянии Дениса Проценко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.