В ЦБ напомнили о начислении процентов в период кредитных каникул

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В случае если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период, напомнили в Центробанке.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту», — приводит комментарий Банка России РИА Новости.

Через 30 дней после окончания срока кредитных каникул заёмщик должен начать выплачивать начисленные за это время проценты и выплатить их в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами.

Кроме того, образовавшиеся за время кредитных каникул или до них штрафы и просроченные проценты также должны быть выплачены равными ежемесячными платежами после окончания льготного периода.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Сбербанке пояснили, что основанием для получения кредитных каникул может стать нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения зарплаты, а также потеря работы на фоне вспышки коронавируса.

Для получения одобрения банка необходимо заполнить форму на сайте, прикрепив подтверждающие документы.

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