Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.

«Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединённые Арабские Эмираты», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Она отметила, что всего в Россию инфекция была завезена из 73 стран.

По её словам, Россия не получила «ту самую первую волну из Китая, которая была для всех абсолютно тревожной».

4 апреля стало известно, что за сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4731.

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России развивается по оптимистичному сценарию.