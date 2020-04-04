В родительском комитете объяснили возможность продления учебного года

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Кирилл Горшенин
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала возможность продления учебного года в некоторых школах до 8 июня.
В родительском комитете объяснили возможность продления учебного года
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Волынец объяснила, что продление учебного года целесообразно как компенсация возможных потерь качества образования из-за сложностей с его переходом в дистанционный формат.

«Несмотря на то, что всех детей перевели на дистанционное образование, его качество далеко не везде одинаково. Не все школы с технической точки зрения были готовы к такому переходу. Даже в случае технической готовности не все учителя обладают всеми необходимыми навыками для обучения детей онлайн», — заявила эксперт.

Она также заметила, что самообразование в этот период не должно стать заменой дистанционному образованию.

По словам Волынец, есть ряд факторов, негативно влияющих на образовательный процесс в период всеобщей самоизоляции.

«Работа на «дистанционке» не предполагает, что у родителя достаточно свободного времени, чтобы помогать ребёнку, потому что он обязан выполнять свои профессиональные обязанности... Нашим детям очень сложно сейчас: помимо привычного образовательного процесса, который нарушен, на них плохо действует и психологическая обстановка», — добавила председатель Национального родительского комитета.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что учебный год в некоторых российских школах может быть продлён до 8 июня.

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