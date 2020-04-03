Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

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globallookpress.com

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1 апреля депутаты Государственной думы приняли закон об онлайн-продаже лекарств. В нём также указывается возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов на время ЧС и эпидемий. В конце марта глава государства подписал закон, который позволяет кабмину ограничивать цены на лекарства в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.