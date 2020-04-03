Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

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Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве. Об этом рассказал министр столичного правительства, глава контрольного управления Евгений Данчиков.
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь выявлена и она протекает в лёгкой форме», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что эти граждане подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, и остались дома.

«Оставшись дома, они взяли на себя обязательства находиться дома, не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу», — добавил он.

2 апреля в Москве утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции до 4 тыс. рублей, повторное нарушение повлечёт за собой до 5 тыс. рублей штрафа.

Столичные власти предписали задерживать автомобили нарушителей режима самоизоляции. 

Как заявляли в мэрии Москвы, штрафы грозят прежде всего тем жителям, которые собираются большими группами, игнорируя меры по предупреждению распространения вируса. 

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